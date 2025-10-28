Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,31%
Pontos: 147.428,90
Máxima de +0,57% : 147.811 pontos
Mínima de -0,27% : 146.575 pontos
Volume: R$ 20,4 bilhões
Variação em 2025: 22,57%
Variação no mês: 0,82%
Dow Jones: +0,34%
Pontos: 47.706,37
Nasdaq: +0,8%
Pontos: 23.827,49
Ibovespa Futuro: +0,34%
Pontos: 150.285
Máxima (pontos): 150.520
Mínima (pontos): 149.060
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,50
Variação: +0,39%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,01
Variação: +0,03%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,24
Variação: +0,05%
Ambev ON
Preço: R$ 12,03
Variação: -0,99%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,90
Variação: -0,22%
Vale PNA
Preço: R$ 62,30
Variação: +1,04%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 62,30
Variação: +1,04%
Itausa PN
Preço: R$ 11,37
Variação: +0,44%
Global 40
Cotação: 715,360 centavos de dólar
Variação: -0,28%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3592
Venda: R$ 5,3597
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,50
Venda: R$ 5,60
Variação: -0,23%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3684
Venda: R$ 5,3650
Variação: -0,1%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5670
Variação: -0,16%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5.363,50
Variação: -0,37%
- Euro
Compra: US$ 1,1652 (às 18h38)
Venda: US$ 1,1653 (às 18h38)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2450
Venda: R$ 6,2460
Variação: -4,2%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4600
Venda: R$ 6,5340
Variação: -0,76%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.983,1 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,91%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente