EUA: Tesouro trabalhará com BCs da Tailândia e Malásia para garantir "transparência" em câmbio

Os Estados Unidos anunciou que vai trabalhar em conjunto com os bancos centrais da Tailândia e da Malásia em questões "macroeconômicas e cambiais", de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira, 28, pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Ambos os BCs irão atender uma série de compromissos para impedir ajustes indevidos no balanço de pagamentos ou obter vantagem competitiva injusta.

Dentre os pontos acordados estão medidas para garantir a transparência nas políticas e práticas cambiais, como a divulgação de operações de intervenção cambial pelo menos semestral por parte da Tailândia; e a divulgação de compra e venda de moedas estrangeiras no mercado cambial duas vezes ao ano, em março e setembro, por parte do banco central malaio.