Dólar sobe com realização em dia de agenda esvaziada

Autor Agência Estado
O dólar sobe no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 28, acompanhando a valorização global da moeda americana diante de emergentes e exportadores de commodities, em movimento de realização de lucros após a queda na véspera (dia 27).

Nesta segunda-feira, o dólar à vista recuou a R$ 5,3703, acompanhando o enfraquecimento global da divisa por expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira (29) e do avanço nas negociações comerciais entre Brasil e EUA após o encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. No radar segue a conversa entre Trump e o líder chinês, Xi Jinping, na quinta (30).

O petróleo recua mais de 1%, enquanto o avanço de 1,93% do minério de ferro na China limita os ajustes.

No fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, almoça com o senador Renan Calheiros para tratar da isenção do IR até R$ 5 mil e da recomposição de receitas da extinta MP 1.303.

Mais cedo, o Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 0,7 ponto em outubro ante o mês anterior, para 91,6 pontos, após ter avançado 0,7 ponto em setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,21% em outubro, repetindo a mesma variação de setembro.

Na cena política, o líder do PP, Dr. Luizinho (RJ), apresentou parecer sobre o projeto que cria o novo marco legal do streaming. O texto unifica regras para vídeo sob demanda, TV por internet e compartilhamento de conteúdo. Prevê cobrança da Condecine de até 4% sobre o faturamento anual das plataformas, abaixo dos 6% propostos antes, para equilibrar fomento e sustentabilidade do setor.

No exterior, O fundador da mineradora australiana St. George, John Prineas, afirmou que o Brasil deve firmar um acordo com os EUA sobre minerais críticos. A mineradora planeja operar em até dois anos em Araxá (MG), com foco em nióbio e terras raras.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e a ministra de Finanças japonesa, Satsuki Katayama, discutiram taxas de câmbio em Tóquio. Bessent defendeu política monetária sólida e controle da volatilidade. Segundo o Danske Bank, suas falas indicam preferência do governo Trump por um dólar fraco. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a montadora japonesa Toyota planeja investir US$ 10 bilhões em fábricas de automóveis em território americano.

Na China, o partido governante prometeu elevar significativamente o consumo das famílias e adotar "medidas extraordinárias" para impulsionar avanços tecnológicos em áreas como semicondutores e manufatura avançada.

A mineradora com sede em Londres registrou alta de 1% na produção de cobre no 3º trimestre de 2025, para 183,5 mil toneladas. Frente ao trimestre anterior, o avanço foi de 6%. Já a produção de minério de ferro caiu 9%, a 14,3 milhões de toneladas, devido à inspeção no oleoduto da unidade Minas-Rio, no Brasil.

