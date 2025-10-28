Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar puxa taxas futuras de juros para cima antes de leilão do Tesouro e fiscal fica no radar

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta terça-feira, 28, na esteira do dólar, num dia de agenda mais enxuta. O destaque está nos leilões de NTN-B e LFT (11h) e o investidor está em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira (29). Os rendimentos dos Treasuries rondam a estabilidade.

O fiscal está no radar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá um almoço nesta terça-feira com o relator do projeto de Isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, Renan Calheiros (MDB-AL). O governo deve enviar ao Congresso os projetos para garantir as receitas antes previstas na MP 1.303, que trazia alternativas à alta do IOF, após a chegada do presidente Lula.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,855%, de 13,812% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,080%, de 13,020%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,360%, de 13,286% no ajuste anterior.

