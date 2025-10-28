Dólar puxa taxas futuras de juros para cima antes de leilão do Tesouro e fiscal fica no radar

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta terça-feira, 28, na esteira do dólar, num dia de agenda mais enxuta. O destaque está nos leilões de NTN-B e LFT (11h) e o investidor está em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira (29). Os rendimentos dos Treasuries rondam a estabilidade.

O fiscal está no radar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá um almoço nesta terça-feira com o relator do projeto de Isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, Renan Calheiros (MDB-AL). O governo deve enviar ao Congresso os projetos para garantir as receitas antes previstas na MP 1.303, que trazia alternativas à alta do IOF, após a chegada do presidente Lula.