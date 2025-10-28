Dólar fecha em leve queda com investidores à espera de corte de juros nos EUA

O dólar se firmou em leve baixa ao longo da tarde e, após mínima a R$ 5,3534, encerrou a sessão desta terça-feira, 28, em queda de 0,20%, a R$ 5,3597 - menor valor de fechamento desde o último dia 8. O real parece ter se beneficiado de fluxo para a bolsa doméstica e de certo apetite externo ao risco, com investidores à espera de um novo corte de juros na quarta-feira, 29, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Há também a expectativa de desenlace positivo do encontro entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China) na quinta-feira, 30, na Coreia do Sul. Operadores ressaltam que a liquidez continua bem reduzida, apesar da proximidade do fim do mês, quando ocorre a rolagem de posições no mercado futuro. A leitura é a de que investidores evitam apostas mais contundentes à espera de sinais mais claros sobre as tratativas comerciais. Outro ponto a ser levado em conta é ausência de indicadores relevantes da economia americana para balizar os negócios, uma vez que a divulgação de dados foi interrompida pelo shutdown.

O head de banking da EQI Investimentos, Alexandre Viotto, pondera que, a despeito do ritmo lento dos negócios, o clima segue favorável a ativos brasileiros no curto prazo, com a ambiente externo propício ao risco e a postura firme do Banco Central na gestão da política monetária. "A aproximação entre Lula e Trump também colabora para o bom humor dos investidores. E o fato de Trump ter voltado atrás na ameaça de tarifas ainda maiores para a China também contribuiu para desanuviar o ambiente", afirma Viotto, para quem os investidores já se acostumaram com a estratégia morde-e-assopra de Trump nas negociações comerciais. Embora tenha uma visão otimista para os ativos brasileiros, Viotto pondera que o real pode sofrer uma leve depreciação, com o dólar atingindo novamente o nível de R$ 5,50 até o fim do ano, em razão do aumento sazonal de remessas ao exterior. "O BC já fez até uma pequena intervenção nesta semana com o 'casadão' e pode oferecer mais linhas ao mercado", diz Viotto, em relação à oferta conjugada na segunda-feira de US$ 1 bilhão em leilão à vista e de US$ 1 bilhão em operação de swap cambial reverso. Lá fora, o dólar recuou na comparação com outras moedas fortes, à exceção da libra, e em relação à maioria das divisas emergentes e de exportadores de commodities. Pares latino-americanos do real, contudo, amargaram perdas, em dia de tombo de mais de 2% dos preços do petróleo. O peso argentino teve queda de mais de 2,5%, devolvendo parte dos ganhos da segunda, na esteira da vitória do presidente Jair Milei nas eleições legislativas.