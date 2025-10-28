Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança do consumidor na Alemanha recua a -24,1 em novembro

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

A confiança do consumidor na Alemanha deve se deteriorar em novembro, atingindo o menor nível desde abril, em função de incertezas geopolíticas e da inflação elevada.

Pesquisa do instituto Gfk em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta terça-feira, 28, projeta que o índice de confiança do consumidor alemão cairá para -24,1 pontos em novembro, ante -22,5 pontos em outubro, segundo dado revisado.

O resultado de novembro frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço a -22 pontos.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.

