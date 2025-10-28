Confiança do consumidor na Alemanha recua a -24,1 em novembro

A confiança do consumidor na Alemanha deve se deteriorar em novembro, atingindo o menor nível desde abril, em função de incertezas geopolíticas e da inflação elevada.

Pesquisa do instituto Gfk em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta terça-feira, 28, projeta que o índice de confiança do consumidor alemão cairá para -24,1 pontos em novembro, ante -22,5 pontos em outubro, segundo dado revisado.