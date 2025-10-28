Confiança do comércio cai 1,1% em outubro e atinge 4ª queda seguida, diz CNC

Os comerciantes brasileiros ficaram menos otimistas em outubro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 1,1% em relação a setembro, já descontadas as influências sazonais, o quarto recuo consecutivo. O índice ficou em 95,7 pontos, na zona de insatisfação, abaixo de 100 pontos. O resultado representa o menor nível desde maio de 2021, quando estava em 94,7 pontos. Na comparação com outubro de 2024, o Icec teve redução de 10,9%.

"Os dados confirmam a percepção de cautela sobre os negócios, pressionados pela taxa de juros elevada, incerteza econômica e deterioração das expectativas para os próximos seis meses", declarou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial. Na passagem de setembro para outubro, o componente de avaliação das condições atuais diminuiu 5,4%, com quedas nos itens economia (-9,1%), empresa (-2,7%) e setor (-6,3%). O componente das expectativas subiu 0,8%, com elevações nos quesitos economia (+1,5%) e setor (+1,7%), mas redução em empresa (-0,4%). O componente das intenções de investimentos teve redução de 0,4%, com quedas nos itens investimentos na empresa (-1,2%) e na contratação de funcionários (-0,4%), mas alta em estoques (+0,4%). "Em outubro, a maior parte dos varejistas (77,4%) disse observar piora no momento atual da economia; no entanto, quando questionados sobre as expectativas, a maioria (56,4%) acredita em uma melhora econômica, com recuperação no último mês após as últimas quedas desse percentual", ponderou a CNC. A entidade frisou que, entre julho e outubro, o Icec acumulou uma perda de 10,3%.