China promete aumentar significativamente taxa de consumo das famílias em plano quinquenal
O partido governante da China prometeu "aumentar significativamente a taxa de consumo das famílias" na proposta de plano quinquenal que guiará a segunda maior economia do mundo pelo restante da década, enquanto a potência asiática também busca tomar "medidas extraordinárias" para alcançar avanços tecnológicos em áreas como semicondutores e equipamentos avançados.
O documento não forneceu uma definição clara da taxa de consumo, mas economistas dizem que a linha sugere que Pequim pode estar considerando estabelecer uma meta anual específica para o crescimento do consumo nos próximos cinco anos, que pode ser revelada em março próximo, quando o legislativo da China aprovar formalmente o plano.
A proposta adiciona detalhes a um breve comunicado que os principais líderes da China emitiram na semana passada, logo após concluírem seu maior encontro político para discutir o mapa de políticas de cinco anos.
Ela também ocorre antes de uma reunião esperada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, nesta semana em Seul, na Coreia do Sul, destacando a determinação de Pequim em fortalecer a autossuficiência tecnológica e a manufatura avançada à medida que a rivalidade com os americanos se intensifica. Fonte: Dow Jones Newswires*.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente