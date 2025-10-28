Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China promete aumentar significativamente taxa de consumo das famílias em plano quinquenal

Agência Estado
Agência Estado Autor
O partido governante da China prometeu "aumentar significativamente a taxa de consumo das famílias" na proposta de plano quinquenal que guiará a segunda maior economia do mundo pelo restante da década, enquanto a potência asiática também busca tomar "medidas extraordinárias" para alcançar avanços tecnológicos em áreas como semicondutores e equipamentos avançados.

O documento não forneceu uma definição clara da taxa de consumo, mas economistas dizem que a linha sugere que Pequim pode estar considerando estabelecer uma meta anual específica para o crescimento do consumo nos próximos cinco anos, que pode ser revelada em março próximo, quando o legislativo da China aprovar formalmente o plano.

A proposta adiciona detalhes a um breve comunicado que os principais líderes da China emitiram na semana passada, logo após concluírem seu maior encontro político para discutir o mapa de políticas de cinco anos.

Ela também ocorre antes de uma reunião esperada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, nesta semana em Seul, na Coreia do Sul, destacando a determinação de Pequim em fortalecer a autossuficiência tecnológica e a manufatura avançada à medida que a rivalidade com os americanos se intensifica. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

