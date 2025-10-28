China promete aumentar significativamente taxa de consumo das famílias em plano quinquenal

O partido governante da China prometeu "aumentar significativamente a taxa de consumo das famílias" na proposta de plano quinquenal que guiará a segunda maior economia do mundo pelo restante da década, enquanto a potência asiática também busca tomar "medidas extraordinárias" para alcançar avanços tecnológicos em áreas como semicondutores e equipamentos avançados.

O documento não forneceu uma definição clara da taxa de consumo, mas economistas dizem que a linha sugere que Pequim pode estar considerando estabelecer uma meta anual específica para o crescimento do consumo nos próximos cinco anos, que pode ser revelada em março próximo, quando o legislativo da China aprovar formalmente o plano.