Chile: BC mantém taxa de juros em 4,75% e vê persistência de riscos para trajetória da inflação
O Banco Central do Chile decidiu manter a taxa básica de juros em 4,75%, por unanimidade, em reunião realizada nesta terça-feira, 28. O BC chileno observa que a inflação continua na trajetória projetada em setembro e vê sinais mistos do mercado de trabalho, mas alerta que ainda há riscos para o desempenho futuro dos preços e para a economia.
"Devemos acumular mais informações antes de continuar o processo de reduzir os juros ao nível neutro", afirma o banco central, em nota.
O comunicado afirma que a instituição decidirá seus próximos passos com base no cenário macroeconômico doméstico e desdobramentos externos, destacando como a instituição monitora de perto, por exemplo, as negociações comerciais entre EUA e China.
O BC do Chile reiterou compromisso de conduzir a política monetária "com flexibilidade" para garantir que a inflação retorne para a meta de 2% de modo sustentado.
A próxima decisão monetária do BC chileno será em 16 de dezembro de 2025.