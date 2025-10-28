Chile: BC mantém taxa de juros em 4,75% e vê persistência de riscos para trajetória da inflação

O Banco Central do Chile decidiu manter a taxa básica de juros em 4,75%, por unanimidade, em reunião realizada nesta terça-feira, 28. O BC chileno observa que a inflação continua na trajetória projetada em setembro e vê sinais mistos do mercado de trabalho, mas alerta que ainda há riscos para o desempenho futuro dos preços e para a economia.

"Devemos acumular mais informações antes de continuar o processo de reduzir os juros ao nível neutro", afirma o banco central, em nota.