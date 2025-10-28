Brasil e Vale ficaram para trás no cobre, que tem enorme potencial para crescer, diz Pimenta

O Brasil e a mineradora Vale "ficaram para trás no cobre", avaliou o presidente da companhia, Gustavo Pimenta, durante participação na Exposibram, exposição e congresso de mineração, realizado em Salvador. A empresa planeja dobrar sua capacidade de produção do metal, chegando a 700 mil toneladas até 2035, apoiada principalmente nas reservas localizadas no Pará. Investimentos no segmento fazem parte do pacote de R$ 70 bilhões voltado a Carajás (PA) e anunciado neste ano. O recurso também visa a produção de minério de ferro na região.

O segmento tem um "potencial de desenvolvimento espetacular", disse o executivo, frisando que o cobre tem um mercado restrito de oferta e demanda quase infinita. O executivo afirmou que a Vale deve retomar ainda neste ano a posição de maior mineradora de minério de ferro do mundo. A empresa continua construtiva sobre a demanda de ferro, afirmou, citando o crescimento populacional global, o processo de urbanização e a transição energética como elementos que vão gerar demanda por minério. "Seguimos construtivos em especial em minério de maior teor", destacou o presidente da Vale, que explora no Pará um minério de grande pureza, com 65%.