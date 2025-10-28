Bolsas de NY encerram em alta pela 4ª sessão consecutiva, com salto da Nvidia e techs

O Dow Jones fechou em alta de 0,34%, aos 47.706,37 pontos. Já o S&P 500 avançou 0,23%, aos 6.890,89 pontos e o Nasdaq subiu 0,8%, aos 23.827,49 pontos. Todos renovaram recordes de fechamento e de máxima diária durante a sessão.

As bolsas de Nova York encerraram em alta pela quarta sessão consecutiva nesta terça-feira, 28, em mais uma sessão de recordes e sustentadas pelo avanço de tecnologia. A Nvidia saltou e se aproximou da marca de US$ 5 trilhões em valorização de mercado, após série de anúncios de parcerias.

Já iniciando o dia com sinal positivo, os índices aceleraram alta durante a tarde, empurrando o índice S&P 500 acima do nível de 6.900 pontos pela primeira vez na história, graças principalmente ao setor de tecnologia (+1,64%).

Destaque, a Nvidia saltou 4,98%, fechando em valorização de US$ 4,89 trilhões, após anunciar parcerias estratégicas envolvendo inteligência artificial (IA) e outras inovações, como um projeto com a Nokia - cujo ADR disparou 22,8% - para uma plataforma de rede móvel 6G.

A Microsoft subiu 1,98% após assumir participação de cerca de 27% na OpenAI, criadora do ChatGPT. A empresa fechou o pregão com valor de mercado acima de US$ 4 trilhões pela primeira vez. A Apple também ultrapassou essa marca durante a sessão, mas encerrou em alta marginal de 0,07% e valorização de US$ 3,99 trilhões. Já a Amazon avançou 1% após anúncios de cortes de cerca de 30 mil vagas de emprego. As três "Magníficas" divulgam balanços nesta semana.

A United Parcel Service (UPS) subiu 8% depois que a empresa divulgou lucros acima do esperado, assim como a UnitedHealth (+0,5%) e a Paypal (+3,9%) - esta última também impulsionada por parceria com a OpenAI.