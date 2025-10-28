Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY encerram em alta pela 4ª sessão consecutiva, com salto da Nvidia e techs

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As bolsas de Nova York encerraram em alta pela quarta sessão consecutiva nesta terça-feira, 28, em mais uma sessão de recordes e sustentadas pelo avanço de tecnologia. A Nvidia saltou e se aproximou da marca de US$ 5 trilhões em valorização de mercado, após série de anúncios de parcerias.

O Dow Jones fechou em alta de 0,34%, aos 47.706,37 pontos. Já o S&P 500 avançou 0,23%, aos 6.890,89 pontos e o Nasdaq subiu 0,8%, aos 23.827,49 pontos. Todos renovaram recordes de fechamento e de máxima diária durante a sessão.

Já iniciando o dia com sinal positivo, os índices aceleraram alta durante a tarde, empurrando o índice S&P 500 acima do nível de 6.900 pontos pela primeira vez na história, graças principalmente ao setor de tecnologia (+1,64%).

Destaque, a Nvidia saltou 4,98%, fechando em valorização de US$ 4,89 trilhões, após anunciar parcerias estratégicas envolvendo inteligência artificial (IA) e outras inovações, como um projeto com a Nokia - cujo ADR disparou 22,8% - para uma plataforma de rede móvel 6G.

A Microsoft subiu 1,98% após assumir participação de cerca de 27% na OpenAI, criadora do ChatGPT. A empresa fechou o pregão com valor de mercado acima de US$ 4 trilhões pela primeira vez. A Apple também ultrapassou essa marca durante a sessão, mas encerrou em alta marginal de 0,07% e valorização de US$ 3,99 trilhões. Já a Amazon avançou 1% após anúncios de cortes de cerca de 30 mil vagas de emprego. As três "Magníficas" divulgam balanços nesta semana.

A United Parcel Service (UPS) subiu 8% depois que a empresa divulgou lucros acima do esperado, assim como a UnitedHealth (+0,5%) e a Paypal (+3,9%) - esta última também impulsionada por parceria com a OpenAI.

Seguem no radar expectativas por um acordo comercial entre EUA e China. No cenário macro, investidores aguardam por um corte nos juros após reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), cuja decisão será divulgada na quarta-feira.

*Com informações de Dow Jones Newswires

