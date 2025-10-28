Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam em baixa após sequência de recordes, com foco em balanços

Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/10/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, interrompendo a recente tendência positiva sustentada por otimismo em relação a negociações comerciais entre EUA e China, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,28%, a 575,42 pontos, depois de fechar em nível recorde nas três sessões anteriores.

A perspectiva de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, cheguem a um acordo comercial, em encontro marcado para quinta-feira (30), vinha estimulando o apetite por risco na Europa em pregões recentes.

Hoje, resultados corporativos estão no centro das atenções. Em Paris, o BNP Paribas caía 2,6% no horário acima, após o banco francês decepcionar tanto em lucro quanto em receita no terceiro trimestre. O britânico HSBC, por outro lado, subia 2,8% em Londres, após revelar queda no lucro, mas também um avanço em receita com juros.

Da agenda de indicadores, destaque negativo para o índice alemão GfK de sentimento do consumidor, que caiu para -24,1 pontos na projeção para novembro, atingindo o menor nível desde abril, em função de incertezas geopolíticas e da inflação elevada na Alemanha.

Decisões de juros também estão no radar esta semana. Amanhã (29), o Federal Reserve (Fed) deverá cortar os juros básicos dos EUA pela segunda vez consecutiva. No dia seguinte, dia 30, o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente deixará os juros da zona do euro inalterados pela terceira vez seguida.

Às 7h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris caía 0,18% e a de Frankfurt recuava 0,21%. Já as de Milão e Madri tinham respectivas perdas marginais de 0,01% e 0,04%, enquanto a de Lisboa cedia 0,78%.

Contato: [email protected]

