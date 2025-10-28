Bolsas da Europa operam em baixa após sequência de recordes, com foco em balanços

São Paulo, 28/10/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, interrompendo a recente tendência positiva sustentada por otimismo em relação a negociações comerciais entre EUA e China, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,28%, a 575,42 pontos, depois de fechar em nível recorde nas três sessões anteriores.

A perspectiva de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, cheguem a um acordo comercial, em encontro marcado para quinta-feira (30), vinha estimulando o apetite por risco na Europa em pregões recentes.

Hoje, resultados corporativos estão no centro das atenções. Em Paris, o BNP Paribas caía 2,6% no horário acima, após o banco francês decepcionar tanto em lucro quanto em receita no terceiro trimestre. O britânico HSBC, por outro lado, subia 2,8% em Londres, após revelar queda no lucro, mas também um avanço em receita com juros.

Da agenda de indicadores, destaque negativo para o índice alemão GfK de sentimento do consumidor, que caiu para -24,1 pontos na projeção para novembro, atingindo o menor nível desde abril, em função de incertezas geopolíticas e da inflação elevada na Alemanha.