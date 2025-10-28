Bolsas da Europa fecham sem direção única, mas Londres e Madri renovam máximas históricas

Perto do fechamento, o índice Stoxx 600 caía 0,22%, a 575,75 pontos, se afastando da máxima histórica de 577,03 pontos alcançada na véspera.

As bolsas da Europa fecharam sem direção nesta terça-feira, 28, depois de oscilarem entre ganhos e perdas modestos durante o pregão. Apesar disso, Londres e Madri renovaram recordes, impulsionadas por bancos, mineradoras e energia.

Depois de fechar na segunda-feira (27) no maior patamar desde 2007, o Ibex 35 renovou nível inédito ao subir 0,54% em Madri, a 16.086,30 pontos, depois de bater máxima a 16.105,90 pontos durante a sessão. Os bancos Sabadell (+1,75%) e Santander (+1,2%) tiveram ganhos robustos, mas o destaque em volume de negociações foi a Iberdrola (+2,9%), após a gigante de energia agradar em resultados trimestrais.

Da temporada de balanços, o HSBC também avançou 4,4% em Londres, depois de declarar aumento em receita com juros. Em Paris, por outro lado, o BNP Paribas decepcionou em lucro e receita. A ação do banco francês caiu 4,11% e pressionou o CAC 40, que fechou em queda de 0,27%, a 8.216,58 pontos.

O otimismo com um possível acordo entre EUA e China persistiu, dando suporte para ações de mineradoras. O subíndice europeu de recursos básicos avançou 1,06%, enquanto papéis da Glencore, Anglo American e Antofagasta tiveram ganhos entre 1,9% a 2,4% em Londres. O índice FTSE 100 encerrou em alta de 0,44%, a 9.696,74 pontos, depois de bater máxima a 9.727,09 pontos, no seu quarto pregão consecutivo de renovação de recordes.

No fronte macro, o índice alemão GfK de sentimento do consumidor caiu para -24,1 pontos na projeção para novembro, atingindo o menor nível desde abril, devido a incertezas geopolíticas e a inflação elevada na Alemanha.