Bolsas da Europa fecham sem direção única, mas Londres e Madri renovam máximas históricas
As bolsas da Europa fecharam sem direção nesta terça-feira, 28, depois de oscilarem entre ganhos e perdas modestos durante o pregão. Apesar disso, Londres e Madri renovaram recordes, impulsionadas por bancos, mineradoras e energia.
Perto do fechamento, o índice Stoxx 600 caía 0,22%, a 575,75 pontos, se afastando da máxima histórica de 577,03 pontos alcançada na véspera.
Depois de fechar na segunda-feira (27) no maior patamar desde 2007, o Ibex 35 renovou nível inédito ao subir 0,54% em Madri, a 16.086,30 pontos, depois de bater máxima a 16.105,90 pontos durante a sessão. Os bancos Sabadell (+1,75%) e Santander (+1,2%) tiveram ganhos robustos, mas o destaque em volume de negociações foi a Iberdrola (+2,9%), após a gigante de energia agradar em resultados trimestrais.
Da temporada de balanços, o HSBC também avançou 4,4% em Londres, depois de declarar aumento em receita com juros. Em Paris, por outro lado, o BNP Paribas decepcionou em lucro e receita. A ação do banco francês caiu 4,11% e pressionou o CAC 40, que fechou em queda de 0,27%, a 8.216,58 pontos.
O otimismo com um possível acordo entre EUA e China persistiu, dando suporte para ações de mineradoras. O subíndice europeu de recursos básicos avançou 1,06%, enquanto papéis da Glencore, Anglo American e Antofagasta tiveram ganhos entre 1,9% a 2,4% em Londres. O índice FTSE 100 encerrou em alta de 0,44%, a 9.696,74 pontos, depois de bater máxima a 9.727,09 pontos, no seu quarto pregão consecutivo de renovação de recordes.
No fronte macro, o índice alemão GfK de sentimento do consumidor caiu para -24,1 pontos na projeção para novembro, atingindo o menor nível desde abril, devido a incertezas geopolíticas e a inflação elevada na Alemanha.
Em evento, contudo, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, comentou que a inflação de alimentos continuará a cair na zona do euro, em raro comentário sobre política monetária em semana de decisão dos juros. Na quarta, 29, o Federal Reserve (Fed) definirá suas taxas nos EUA, seguido pelo BCE na quinta-feira (30).
Em Frankfurt, o DAX caiu 0,1%, a 24.283,58 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,51%, a 43.128,53 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,04%, a 8.348,77 pontos. Todas as cotações são preliminares.
*Com informações da Dow Jones Newswires.