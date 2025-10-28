Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BNP Paribas decepciona com lucro e receita do 3º trimestre

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O BNP Paribas teve lucro líquido de 3,04 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 6,1% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. O resultado, porém, ficou um pouco abaixo da previsão de analistas, de 3,09 bilhões de euros, segundo levantamento fornecido pelo próprio banco francês.

A receita avançou 5,3% na mesma comparação, a 12,57 bilhões de euros, mas também veio aquém do consenso do mercado, de 12,8 bilhões de euros.

Já os custos aumentaram 5,5%, a 7,61 bilhões de euros, ante a projeção de 7,7 bilhões de euros de analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

