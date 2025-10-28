BNP Paribas decepciona com lucro e receita do 3º trimestre

O BNP Paribas teve lucro líquido de 3,04 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 6,1% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. O resultado, porém, ficou um pouco abaixo da previsão de analistas, de 3,09 bilhões de euros, segundo levantamento fornecido pelo próprio banco francês.

A receita avançou 5,3% na mesma comparação, a 12,57 bilhões de euros, mas também veio aquém do consenso do mercado, de 12,8 bilhões de euros.