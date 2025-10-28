BCE: expectativa de inflação em 1 ano baixa, mas fica inalterada em horizonte de 3 e 5 anos

As expectativas dos consumidores para inflação na zona do euro permaneceram majoritariamente inalteradas em setembro em comparação com o mês anterior, segundo a pesquisa mensal do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta terça-feira, após terem registrado alta em agosto ante julho. Apenas a mediana das projeções para os 12 meses seguintes recuou.

No horizonte de um ano, a projeção passou de 2,8% em agosto para 2,7% em setembro. A estimativa para três anos à frente se manteve em 2,5%. Já no horizonte de cinco anos, a expectativa permaneceu estável em 2,2%.