Barclays compra Best Egg por US$ 800 milhões e reforça aposta no mercado dos EUA

O banco afirmou que a aquisição "aumentará a escala e melhorará a eficiência de capital" de sua subsidiária de varejo nos EUA. O banco disse ainda que o negócio deverá "gerar retorno atrativo ao longo do tempo" e ser acretivo ao retorno sobre o patrimônio tangível e ao lucro por ação em 2027.

O Barclays anunciou nesta terça-feira, 28, a compra da plataforma americana de empréstimos pessoais Best Egg por US$ 800 milhões, em um movimento que, segundo analistas do UBS, sinaliza a intenção do banco britânico de "expandir, e não encolher, sua operação nos Estados Unidos".

A Best Egg, fundada em 2013, já originou mais de US$ 40 bilhões em empréstimos pessoais para mais de 2 milhões de clientes e deve viabilizar US$ 7 bilhões em novos financiamentos neste ano, mantendo cerca de US$ 11 bilhões em carteira. O Barclays informou que preservará o modelo de negócios da Best Egg, que combina diferentes estruturas de financiamento e receitas com originação e administração de empréstimos.

Segundo o UBS, a aquisição responde a debates recentes sobre o papel da divisão americana do Barclays, marcada por "exigências elevadas de capital, portfólio reduzido após o fim do contrato com a American Airlines e maior custo de capital". Para os analistas Jason Napier e Sanjena Dadawala, o negócio reforça as capacidades do Barclays em crédito pessoal junto aos 20 parceiros de cartões que já integram sua base.

A conclusão da operação é esperada para o segundo trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias.

*Com informações da Dow Jones Newswires