Arábia Saudita e Reino Unido assinam acordo de até US$ 6,8 bi para projetos
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e o UK Export Finance (UKEF), agência de crédito à exportação do Reino Unido, anunciaram nesta terça-feira, 28, a assinatura de um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação financeira e expandir as oportunidades de comércio e investimento entre os dois países.
O acordo prevê a cobertura de até US$ 6,8 bilhões para projetos na Arábia Saudita. Por meio do memorando de entendimento, a agência fará parceria com o PIF e empresas de seu portfólio para acessar projetos existentes e potenciais no país que oferecerão diversos contratos para fornecedores sediados no Reino Unido.
O acordo foi assinado pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, durante sua participação na nona edição da Iniciativa de Investimento Futuro em Riad.
"O ambicioso programa Visão 2030 da Arábia Saudita apresenta oportunidades econômicas significativas para as empresas britânicas. Com esta assinatura histórica, não estamos apenas abrindo portas - estamos criando uma porta de entrada que proporcionará novos e valiosos contratos", afirmou o presidente da UKEF, Tim Reid.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente