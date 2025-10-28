Arábia Saudita e Reino Unido assinam acordo de até US$ 6,8 bi para projetos

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e o UK Export Finance (UKEF), agência de crédito à exportação do Reino Unido, anunciaram nesta terça-feira, 28, a assinatura de um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação financeira e expandir as oportunidades de comércio e investimento entre os dois países.

O acordo prevê a cobertura de até US$ 6,8 bilhões para projetos na Arábia Saudita. Por meio do memorando de entendimento, a agência fará parceria com o PIF e empresas de seu portfólio para acessar projetos existentes e potenciais no país que oferecerão diversos contratos para fornecedores sediados no Reino Unido.