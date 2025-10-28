Anglo American registra leve alta na produção de cobre no 3º trimestre; ação sobe 2% em Londres
A mineradora Anglo American registrou um ligeiro aumento de 1% na produção de cobre no terceiro trimestre de 2025, a 183.500 toneladas, acima da produção de cerca de 181.000 toneladas no mesmo período em 2024, de acordo com relatório publicado nesta terça-feira, 28. Segundo a nota, a empresa foi beneficiada pelo forte desempenho nas minas Quellaveco e Los Bronces, na América Latina.
"Em relação ao trimestre anterior, a produção é 6% maior, como resultado do forte desempenho das plantas em Quellaveco e Los Bronces", mencionou, ao manter a projeção de produção de cobre para o ano inteiro.
A Anglo Americana disse ainda que a produção trimestral de minério de ferro caiu 9%, para 14,3 milhões de toneladas, devido à inspeção planejada do oleoduto em sua unidade Minas-Rio, no Brasil, que afetou a produção. No entanto, a empresa ajustou para cima sua projeção de minério de ferro.
Agora, a expectativa é produzir entre 58 milhões e 62 milhões de toneladas de minério de ferro, em comparação com 57 milhões e 61 milhões de toneladas anteriormente.
Por volta das 8h50 (de Brasília), a ação da Anglo American subia 2,08% na Bolsa de Londres.
*Com informações da Dow Jones Newswires.