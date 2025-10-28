Anglo American registra leve alta na produção de cobre no 3º trimestre; ação sobe 2% em Londres

A mineradora Anglo American registrou um ligeiro aumento de 1% na produção de cobre no terceiro trimestre de 2025, a 183.500 toneladas, acima da produção de cerca de 181.000 toneladas no mesmo período em 2024, de acordo com relatório publicado nesta terça-feira, 28. Segundo a nota, a empresa foi beneficiada pelo forte desempenho nas minas Quellaveco e Los Bronces, na América Latina.

"Em relação ao trimestre anterior, a produção é 6% maior, como resultado do forte desempenho das plantas em Quellaveco e Los Bronces", mencionou, ao manter a projeção de produção de cobre para o ano inteiro.