Anglo American aumenta projeção de produção de minério de ferro para 23 a 25 mi de t em 2025
A Anglo American elevou a sua projeção de produção de minério de ferro premium do Sistema Minas-Rio em 2025. As estimativas passaram de 22 a 24 milhões para 23 a 25 milhões de toneladas.
O Minas-Rio produziu 5,1 milhões de toneladas no terceiro trimestre, queda de 19% em relação ao mesmo período de 2024. Isso se deve à parada de 23 dias para a manutenção e execução de projetos estruturantes na cadeia operacional do empreendimento, além da inspeção do mineroduto.
Segundo a Anglo American, a conclusão do trabalho antes do previsto favoreceu a revisão para cima da projeção de produção de minério de ferro.
Já a produção de níquel da Anglo American, presente em Goiás, aumentou 2% no período, com 10,1 mil toneladas. O número é resultado da estabilidade do processo e o benefício de teores mais elevados.
A empresa também reforçou que permanece comprometida com a venda dos ativos de níquel para a empresa MMG.