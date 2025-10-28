Aeris investe US$ 100 mil em centro de treinamento nos EUA de olho na ampliação de serviços

A fabricante de pás eólicas Aeris Energy anunciou a construção de um centro de treinamento nos Estados Unidos. A unidade demandará um aporte de US$ 100 mil e faz parte da estratégia da companhia de aumentar a participação da área de serviços em sua receita. O objetivo é qualificar técnicos especializados em reparo de pás eólicas, demanda que vem crescendo diante do envelhecimento dos equipamentos em escala global. O diretor de serviços de Aeris Services Latam, Jonathan Figueiredo, explica que a iniciativa viabiliza o aumento de mão de obra qualificada em território norte-americano, além de ser mais uma área de contato entre a fabricante e seus clientes.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele afirmou que o projeto nasce diante da necessidade de treinar pessoas para a própria companhia atuar nos EUA, "porque lá o gargalo do crescimento é a falta de mão de obra qualificada em reparo", mas destaca que a estrutura pode, posteriormente, treinar também clientes e outras empresas. A data estimada de início dos treinamentos é janeiro de 2026, com capacidade para qualificar 30 pessoas por mês, numa área de 600 metros quadrados em prédio equipado com duas salas de aulas teóricas e quatro de treinamento prático. O executivo lembrou ainda que a política atual dos EUA afeta a construção de novos parques eólicos, apenas, mas que os já existentes seguem funcionando normalmente e demandarão serviços de manutenção. Além disso, por ora, o fornecimento de serviços está imune à guerra tarifária. Participação