ADP estima que setor privado dos EUA criou 14.250 empregos nas 4 semanas até 11 de outubro

A ADP anunciou que passará a divulgar uma estimativa preliminar do relatório de emprego do setor privado dos Estados Unidos semanalmente, sempre às terças-feiras. A primeira estimativa, referente ao período de quatro semanas até 11 de outubro, é de que o setor privado criou 14.250 postos.

"Os dados de emprego quase em tempo real da ADP, divulgados semanalmente, agora fornecerão uma imagem ainda mais clara do mercado de trabalho neste momento crítico para a economia", disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson, em comunicado publicado nesta terça-feira, 28.