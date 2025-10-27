Whirlpool teve lucro líquido de US$ 73 milhões no 3º trimestre

Nos três meses encerrados em setembro, a empresa registrou US$ 4,03 bilhões de receita, um aumento de 1% em comparação com o mesmo período no ano anterior. Os números também superaram o valor de US$ 3,93 bilhões esperado pelo FactSet.

A Whirlpool teve lucro líquido de US$ 73 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma queda de 33% em relação ao mesmo período em 2024. Além disso, o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,09, acima da expectativa de especialistas da FactSet, de US$ 1,39. Os resultados foram publicados nesta segunda-feira, 27, após o fechamento do mercado financeiro de Nova York.

No balanço, a Whirlpool - dona das marcas Brastemp, Consul e B.blend no Brasil - informou ainda que os resultados foram impactados negativamente pela perda não monetária de US$ 14 milhões referente à participação acionária da Beko Europe B.V. em empresas afiliadas.

Para o ano completo, a empresa prevê a receita de US$ 15,8 bilhões.

"Os fundamentos centrais do nosso negócio continuam sólidos, e estamos confiantes de que o investimento recém-anunciado em nossas instalações de lavanderia nos Estados Unidos continuará impulsionando nosso crescimento futuro", informou o CEO Marc Bitzer.

Logo após a publicação do resultado, as ações da empresa tiveram alta de 1,4% no after hours em Nova York, mas passaram a cair pouco depois. Por volta das 17h50 (de Brasília), os papéis recuavam 1,65%.