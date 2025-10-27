Trump diz ver 'boa chance' de acordo com Xi e quer visitar a China no início do próximo ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que vê "uma boa chance" de fechar um acordo com a China durante o encontro com o líder do país, Xi Jinping, ainda nesta semana. "Temos a China vindo aí, e acho que vamos sair com um acordo", disse o republicano a jornalistas a bordo do avião presidencial. Os dois se reúnem na quinta-feira (30).

O republicano revelou ainda que pretende visitar a China "no início do próximo ano', enquanto Xi Jinping deve retribuir a visita "em Washington, Palm Beach ou algum outro lugar" em data posterior. "Combinamos que eu irei primeiro, e ele virá depois", disse Trump.