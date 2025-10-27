Taxas de juros recuam em toda curva diante de otimismo com Lula-Trump e dólar fraco

A expectativa de avanço nas negociações entre Brasil e Estados Unidos, após o encontro na Malásia dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, ajuda no recuo dos juros futuros em toda a curva. O movimento está alinhado ao dólar, que cai ante o real, mas também ante a maioria das moedas emergentes diante da visão também positiva para o encontro entre EUA-China, na quinta-feira, dia 30.

O Boletim Focus com redução nas estimativas de inflação colabora para aliviar a curva e os rendimentos dos Treasuries também perderam força na última hora e estão mais perto da estabilidade. O economista Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos, diz em relatório nesta segunda-feira, 27, que o destaque do dia fica para "o leilão de Treasuries de 5 anos, às 14h, com oferta de US$ 70 bilhões, que servirá de termômetro para o apetite por risco e sensibilidade às taxas longas norte-americanas".