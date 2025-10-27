Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Strategy anuncia compra de mais 390 bitcoins por US$ 43,4 mi, a US$ 111 mil por unidade

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 27, em publicação no X que a companhia adquiriu 390 bitcoins por aproximadamente US$ 43,4 milhões, a cerca de US$ 111.053 por unidade da criptomoeda.

Segundo o fundador da antiga MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 26% no acumulado de 2025.

Segundo Saylor, até 26 de outubro, a Strategy detinha 640.808 bitcoins, adquiridos por aproximadamente US$ 47,44 bilhões, ou US$ 74.032 por bitcoin.

A empresa é uma das maiores detentoras corporativas da criptomoeda, adotando o ativo como principal reserva de valor.

