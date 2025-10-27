Sancionada pelos EUA, russa Lukoil pretende vender ativos estrangeiros
Alvo das sanções dos EUA contra a Rússia, a Lukoil informou nesta segunda-feira, 27, que, devido à introdução de medidas restritivas contra a empresa e suas subsidiárias, possui a intenção de vender seus ativos internacionais, segundo nota oficial.
"A análise de propostas de potenciais compradores já foi iniciada", menciona. "A venda dos ativos é realizada sob a licença de liquidação do OFAC. Se necessário, a companhia planeja solicitar a extensão da licença para garantir a continuidade das operações de seus ativos internacionais", acrescenta.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impôs sanções à empresa no dia 22 de outubro.