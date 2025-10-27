Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sancionada pelos EUA, russa Lukoil pretende vender ativos estrangeiros

Autor Agência Estado
Alvo das sanções dos EUA contra a Rússia, a Lukoil informou nesta segunda-feira, 27, que, devido à introdução de medidas restritivas contra a empresa e suas subsidiárias, possui a intenção de vender seus ativos internacionais, segundo nota oficial.

"A análise de propostas de potenciais compradores já foi iniciada", menciona. "A venda dos ativos é realizada sob a licença de liquidação do OFAC. Se necessário, a companhia planeja solicitar a extensão da licença para garantir a continuidade das operações de seus ativos internacionais", acrescenta.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impôs sanções à empresa no dia 22 de outubro.

