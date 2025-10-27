Qualcomm ingressa em mercado de data centers de IA e assina acordo com Humain

A fabricante de chips Qualcomm anunciou nesta segunda-feira, 27, sua entrada no mercado de processadores para data centers de inteligência artificial (IA), com duas novas soluções: aceleradores baseados em chips Qualcomm AI200 e AI250, além de racks. Segundo a empresa, o rack AI200 estará disponível comercialmente em 2026, seguido pelo rack AI250 no início de 2027.

A Qualcomm afirmou estar comprometida com um ritmo anual de lançamentos de novos produtos para data centers de IA.