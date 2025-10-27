Qualcomm ingressa em mercado de data centers de IA e assina acordo com Humain
A fabricante de chips Qualcomm anunciou nesta segunda-feira, 27, sua entrada no mercado de processadores para data centers de inteligência artificial (IA), com duas novas soluções: aceleradores baseados em chips Qualcomm AI200 e AI250, além de racks. Segundo a empresa, o rack AI200 estará disponível comercialmente em 2026, seguido pelo rack AI250 no início de 2027.
A Qualcomm afirmou estar comprometida com um ritmo anual de lançamentos de novos produtos para data centers de IA.
A Humain, com sede na Arábia Saudita, é um cliente inicial dos produtos de data center de IA da Qualcomm e visa 200 megawatts de sistemas de IA da fabricante de chips a partir de 2026.
"Com o Qualcomm AI200 e AI250, estamos redefinindo o que é possível para a inferência de IA em escala de rack", disse Durga Malladi, vice-presidente sênior da unidade Qualcomm Technologies da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast