Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do México diz que país está próximo de acordo com EUA para resolver barreiras

Presidente do México diz que país está próximo de acordo com EUA para resolver barreiras

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira, 27, que estenderá negociações comerciais com os EUA por "mais algumas semanas", após conversar por telefone com o presidente norte-americano, Donald Trump, no sábado, 25. Em coletiva de imprensa diária, Sheinbaum afirmou que os países precisam de tempo para resolver 54 barreiras comerciais pendentes, que abrangem os setores comerciais, energético e agrícola.

"Vamos nos falar novamente em algumas semanas, porque estamos praticamente fechando esta questão. Nosso prazo final acabaria em novembro, por isso falei brevemente com Trump no sábado e concordamos em continuar a trabalhar", explicou ela.

Ao ser questionada, Sheinbaum disse que o acordo respeita a soberania do México e que o país não se "subordinará a ninguém". "Nunca estaremos de acordo com uma intervenção em nosso país. Qualquer conflito deve ser resolvido pelo diálogo e pela paz", afirmou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar