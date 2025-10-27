Presidente do México diz que país está próximo de acordo com EUA para resolver barreiras

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira, 27, que estenderá negociações comerciais com os EUA por "mais algumas semanas", após conversar por telefone com o presidente norte-americano, Donald Trump, no sábado, 25. Em coletiva de imprensa diária, Sheinbaum afirmou que os países precisam de tempo para resolver 54 barreiras comerciais pendentes, que abrangem os setores comerciais, energético e agrícola.

"Vamos nos falar novamente em algumas semanas, porque estamos praticamente fechando esta questão. Nosso prazo final acabaria em novembro, por isso falei brevemente com Trump no sábado e concordamos em continuar a trabalhar", explicou ela.