Nome do próximo presidente do Fed será definido antes do Natal, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (27) que o governo pretende definir o nome do próximo presidente do Federal Reserve (Fed) "antes do Natal". Segundo ele, cinco candidatos seguem na disputa e uma nova rodada de entrevistas será feita após o feriado de Ação de Graças. "Queremos apresentar uma boa lista ao presidente logo depois do feriado", disse.

O presidente Donald Trump endossou o cronograma, mas destacou que a decisão final caberá a ele. "É o trabalho mais fácil do mundo, mas para fazê-lo bem é preciso ser muito inteligente. E temos hoje alguém que não é nada inteligente", afirmou, em referência ao atual presidente do Fed, Jerome Powell. Trump também brincou sobre os possíveis indicados, citando Bessent, o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e o secretário de Estado, Marco Rubio.