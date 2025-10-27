Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nome do próximo presidente do Fed será definido antes do Natal, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (27) que o governo pretende definir o nome do próximo presidente do Federal Reserve (Fed) "antes do Natal". Segundo ele, cinco candidatos seguem na disputa e uma nova rodada de entrevistas será feita após o feriado de Ação de Graças. "Queremos apresentar uma boa lista ao presidente logo depois do feriado", disse.

O presidente Donald Trump endossou o cronograma, mas destacou que a decisão final caberá a ele. "É o trabalho mais fácil do mundo, mas para fazê-lo bem é preciso ser muito inteligente. E temos hoje alguém que não é nada inteligente", afirmou, em referência ao atual presidente do Fed, Jerome Powell. Trump também brincou sobre os possíveis indicados, citando Bessent, o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Argentina

Na mesma conversa com jornalistas, a bordo do avião presidencial, Bessent comentou a vitória da coalizão do presidente Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina, elogiando o resultado. "O povo argentino falou, e eles sabem que os Estados Unidos são seus aliados, graças ao presidente Trump", afirmou. Ele disse acreditar que o novo governo "vai conseguir manter o rumo fiscal" e que "o mercado fará o resto", enquanto Trump celebrou "uma grande vitória" e destacou que a valorização dos títulos argentinos após a eleição "rendeu muito dinheiro aos Estados Unidos".

