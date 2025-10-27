Neoenergia registra R$ 924 milhões de lucro líquido no 3tri25, alta anual de 10%

A Neoenergia reportou um lucro líquido de R$ 924 milhões no terceiro trimestre deste ano, montante que equivale a uma alta de 10% frente ao registrado em igual etapa de 2024. No acumulado do ano, o grupo soma R$ 3,56 bilhões de lucro líquido, variação positiva em 28% ante os nove primeiros meses do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) obtido no terceiro trimestre foi de R$ 3,38 bilhões, valorização de 14% na comparação com igual período de 2024. O Ebitda nos três trimestres deste ano somou R$ 10,32 bilhões, uma variação positiva de 9% frente a igual período do ano passado. Já a receita líquida foi de R$ 12,97 bilhões de julho a setembro, 10% maior que o obtido no mesmo período de 2024. No acumulado do ano, a linha foi de R$ 36,59 bilhões, aumento anual de 8%. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida pelo Ebitda, saiu de 3,46 vezes no segundo trimestre para 3,52 vezes ao fim de setembro. Entre os destaques, a companhia citou que o resultado obtido no Ebitda caixa se deve, principalmente, aos reajustes anuais dos custos gerenciáveis (parcela B) das distribuidoras e despesas controladas.