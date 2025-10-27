Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 88,4 em outubro

Autor Agência Estado
O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 88,4 pontos em outubro, ante 87,7 pontos em setembro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira, 27. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve avanço do indicador neste mês, a 87,9 pontos.

Apenas o subíndice de expectativas econômicas aumentou de 89,8 pontos em setembro para 91,6 pontos em outubro. Por outro lado, o subíndice de condições atuais diminuiu no mesmo período, de 85,7 para 85,3 pontos.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

