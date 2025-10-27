MBRF amplia parceria com a HPDC, do fundo soberano da Arábia Saudita, e cria a Sadia Halal

A transação tem valor de US$ 2,07 bilhões e engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, bem como suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região.

A MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do fundo soberano da Arábia Saudita, anunciaram nesta segunda-feira, 27, a expansão de sua joint venture, dando origem à Sadia Halal.

O negócio prevê a celebração de um acordo de fornecimento de produtos de frango e bovino da MBRF para Sadia Halal com duração de 10 anos renováveis, a partir das fábricas localizadas no Brasil. A precificação dos produtos será baseada na metodologia de custo total, seguindo as regras aplicáveis sobre preços de transferência.

Os ativos foram avaliados em US$ 2,07 bilhões, com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um Ebitda de US$ 230 milhões, dando um múltiplo implícito de 9 vezes. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação, assim como as unidades da MBRF no Brasil.

No fechamento, a HPDC deterá 10% do capital da Sadia Halal, com planejamento de chegar a 30% e direito de atingir até 40%. O aumento de participação ocorrerá por meio de aporte de capital, 50% primário e 50% secundário. A empresa afirma que o negócio é o primeiro passo para um IPO da companhia, a partir de 2027.

"A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país", afirma o chairman e controlador da MBRF, Marcos Molina.