Lula: acordo entre EUA e Brasil não tem nenhuma implicação com a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 27, em entrevista coletiva em Kuala Lumpur (Malásia), que o acordo comercial em negociação com os Estados Unidos para reverter o tarifaço não altera a relação do Brasil com a China, principal parceiro comercial do País.

"Isso não tem nenhuma implicação na relação do Brasil com a China. São coisas totalmente distintas", disse Lula, ao responder se o diálogo com Washington exigiria algum tipo de reequilíbrio na política externa brasileira.