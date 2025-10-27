Lucro industrial da China sobe 21,6% na comparação anual de setembro

O lucro do setor industrial na China aumentou 21,6% em setembro, na comparação anual, segundo o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado mostra leve aceleração em relação a agosto, quando o indicador havia avançado 20,4% em termos anuais. De janeiro a setembro, o lucro das principais empresas industriais chinesas cresceu 3,2% ante o mesmo período de 2024, sinalizando continuidade da recuperação gradual após o desempenho fraco do início do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires.