FMI: atividade econômica do México permanece fraca e projeção de PIB em 2025 segue em 1%
O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu a Consulta do Artigo IV para o México nesta segunda-feira, 27, e informou que a atividade econômica do país permanece "fraca", mantendo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1% para a economia em 2025, de acordo com o documento divulgado. Para 2026, a expectativa é de aceleração a 1,5%. "O crescimento potencial do México depende da eliminação de lacunas de infraestrutura, do fortalecimento do Estado de Direito e do aprofundamento da integração com os parceiros comerciais globais", avalia.
Segundo o FMI, a inflação geral mexicana está se moderando e deve convergir para a meta de 3% do Banxico no segundo semestre de 2026 e a flexibilização de política monetária deve continuar assim que ficar mais claro que a inflação está a caminho da meta.
O Fundo ainda menciona que uma consolidação fiscal mais ambiciosa e antecipada, com medidas políticas para apoiá-la, é necessária para evitar novos aumentos da dívida pública e criar espaço fiscal para responder a possíveis choques. "O sistema financeiro permanece sólido e resiliente a choques, em meio a uma supervisão financeira eficaz. O México mantém reservas externas adequadas e uma posição externa em linha com os fundamentos", acrescenta.