FMI: atividade econômica do México permanece fraca e projeção de PIB em 2025 segue em 1%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu a Consulta do Artigo IV para o México nesta segunda-feira, 27, e informou que a atividade econômica do país permanece "fraca", mantendo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1% para a economia em 2025, de acordo com o documento divulgado. Para 2026, a expectativa é de aceleração a 1,5%. "O crescimento potencial do México depende da eliminação de lacunas de infraestrutura, do fortalecimento do Estado de Direito e do aprofundamento da integração com os parceiros comerciais globais", avalia.

Segundo o FMI, a inflação geral mexicana está se moderando e deve convergir para a meta de 3% do Banxico no segundo semestre de 2026 e a flexibilização de política monetária deve continuar assim que ficar mais claro que a inflação está a caminho da meta.