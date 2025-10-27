FirstSun Capital e First Foundation anunciam fusão; Park National se une ao First Citizens

Aprovada por unanimidade pelos respectivos conselhos de administração, a fusão envolverá troca de ações e deve criar uma instituição com US$ 6,8 bilhões de ativos sob gestão. A holding e o banco combinados operarão sob os nomes e marcas FirstSun e Sunflower Bank após o fechamento da transação, respectivamente.

O FirstSun Capital Bancorp, holding do Sunflower Bank, e a First Foundation, uma empresa de serviços financeiros com duas subsidiárias operacionais integrais, anunciaram conjuntamente hoje que firmaram um acordo definitivo de fusão. O valor total da transação, incluindo a contraprestação em dinheiro paga aos detentores de warrants, é estimado em US$ 785 milhões com base no preço de fechamento da FirstSun em 24 de outubro de 2025.

As ações do FirstSun, que tem sede em Dallas, cediam 0,10% no after hours da Nasdaq perto das 19h32 (horário de Brasília). Os papéis do First Foundation, com sede em Irvine, na Califórnia, ganhavam 8,7% nas transações após o encerramento do expediente da Bolsa de Nova York.

Ainda no setor bancário americano, o Park National Bank concordou em adquirir o First Citizens Bancshares em um acordo de US$ 317,3 milhões.

A empresa controladora do Park National Bank, sediada em Newark, Ohio, expandirá para o Tennessee com a fusão, e a empresa combinada terá ativos pro forma de US$ 12,5 bilhões e depósitos de US$ 10,5 bilhões.

De acordo com os termos do acordo, o Park emitirá 1,99 milhão de ações para adquirir o First Citizens em uma transação totalmente em ações. Os acionistas do First Citizens terão o direito de receber 0,52 ação do Park para cada uma de suas ações.