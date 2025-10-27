Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,55%
Pontos: 146.969,10
Máxima de +1,23% : 147.977 pontos
Mínima estável: 146.174 pontos
Volume: R$ 16,49 bilhões
Variação em 2025: 22,19%
Variação no mês: 0,5%
Dow Jones: +0,71%
Pontos: 47.544,59
Nasdaq: +1,86%
Pontos: 23.637,46
Ibovespa Futuro: +0,72%
Pontos: 149.875
Máxima (pontos): 150.740
Mínima (pontos): 149.475
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,35
Variação: +0,84%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,00
Variação: +0,54%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,18
Variação: +0,55%
Ambev ON
Preço: R$ 12,09
Variação: -0,17%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,88
Variação: +0,41%
Vale ON
Preço: R$ 61,48
Variação: -0,41%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025) 22/09
Itausa PN
Preço: R$ 11,34
Variação: +0,53%
Global 40
Cotação: 717,337 centavos de dólar
Variação: -0,7%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3698
Venda: R$ 5,3703
Variação: -0,41%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,51
Venda: R$ 5,61
Variação: +0,45%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3738
Venda: R$ 5,3744
Variação: -0,1%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5760
Variação: +0,5%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3835
Variação: -0,28%
- Euro
Compra: US$ 1,1644 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1648 (às 18h34)
Variação: +0,17%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2540
Venda: R$ 6,2550
Variação: -0,29%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5000
Venda: R$ 6,5840
Variação: +1,17%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.019,7 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -2,85%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente