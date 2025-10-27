Dólar no fim de 2025 passa de R$ 5,45 para R$ 5,41, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,45 para R$ 5,41. Um mês antes, era de R$ 5,48. A estimativa intermediária para o fim de 2026 seguiu em R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,58.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,51 para R$ 5,50. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,56. Já a estimativa para o fim de 2028 caiu de R$ 5,56 para R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,56.