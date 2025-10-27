Dólar cai com otimismo sobre avanços comerciais dos EUA com Brasil e China

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 27, com a expectativa de avanço nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após o encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Malásia no domingo (26). O movimento do dólar ante o real também acompanha a desvalorização externa da divisa americana frente a outras moedas emergentes, apoiada pelo otimismo com a reunião entre EUA e China marcada para quinta-feira (30) e alta do minério de ferro na bolsa de Dalian.

A revisão para baixo das projeções de inflação no Boletim Focus contribui também para o alívio na curva de juros bem como a perda de força dos rendimentos dos Treasuries. O destaque do dia no câmbio é o leilão casado de swap reverso e venda de dólar à vista de até US$ 1 bilhão (9h30) para aliviar o cupom cambial em meio ao aumento pontual da demanda possivelmente já ligada a saídas sazonais de fim de ano. A semana promete ainda alguma volatilidade cambial com a disputa técnica pela taxa Ptax de outubro, na sexta-feira. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse mais cedo que o diálogo entre Lula e Trump "foi muito positivo" e se intensificará nas próximas semanas. O presidente Lula classificou a conversa com Trump como "surpreendentemente boa" e que não altera a relação do Brasil com a China, principal parceiro comercial do País. "Não há condicionalidade para que a gente possa fazer um acordo, e nem eu aceitaria condicionalidade. Vamos fazer o acordo o mais rápido possível, mas mantendo a liberdade de relação com todos os países", declarou. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira afirmou que os EUA concordaram com um cronograma de negociações, que começam de imediato e podem ser concluídas nas próximas semanas.