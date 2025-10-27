Diretor-superintendente da Abit diz não ter expectativa de acordo imediato entre EUA e Brasil

Diretor-superintendente da Abit, a associação que representa a indústria têxtil e de confecção, Fernando Valente Pimentel vê evoluções positivas, mas também acompanha com cautela as negociações em torno das tarifas impostas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros. Ele não acredita em uma solução imediata, com os Estados Unidos retirando já a alíquota extra de 40%, que elevou a tarifa cobrada de uma série de produtos brasileiros para 50%.

Pimentel observa que um acordo entre os dois países exigirá que o Brasil ceda em temas de interesse do governo norte-americano, o que pode fazer com que a negociação não tenha um desfecho rápido. De qualquer forma, considera como um "movimento muito positivo" o encontro, na Malásia, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo principal avanço foi a determinação de que as equipes dos dois governos busquem um acordo.