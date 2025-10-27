Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decisão da ANP demonstra que companhia segue todas as normas da agência, diz Refit

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Refit, ex-Refinaria Manguinhos, divulgou nota nesta segunda-feira, 27, na qual afirma que a decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de desinterditar parte de suas instalações está ligada ao fato de a companhia ter esclarecido, "com a máxima transparência, que segue todas as normas da agência". No sábado, a ANP desinterditou parcialmente as instalações após a empresa comprovar que atendeu a 10 dos 11 condicionantes apontados na fiscalização.

A Refit foi alvo da Operação Carbono Oculto, da Receita Federal, e teve quatro navios com carga apreendida, tendo sido interditada pela ANP no dia 26 de setembro, por suposta importação irregular de gasolina e por não refinar petróleo, apesar de acessar benefícios tributários específicos para a atividade de refino.

Na nota, a companhia reafirma que "não é sonegadora de impostos, ao contrário, declara suas receitas e paga os tributos, contestando, judicialmente e de forma legítima, os valores cobrados indevidamente, como fazem várias empresas de diversos setores".

A decisão da ANP não englobou a torre de destilação, que segue interditada até que seja comprovada a "necessidade do uso das colunas de destilação para compor a produção de gasolina". A liberação parcial das atividades foi criticada pelo Instituto Combustível Legal (ICL), que se disse preocupado com a integridade do mercado de combustíveis.

Em sua defesa, a Refit diz ainda que "sempre atuou como denunciante de postos ligados ao crime organizado e que comercializam combustíveis adulterados" .

