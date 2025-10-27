Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança do consumidor sobe 1,0 ponto em outubro ante setembro, para 88,5 pontos, afirma FGV

Autor Agência Estado
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou 1,0 ponto em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, alcançando 88,5 pontos, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta segunda-feira, 27. O resultado representa a segunda alta consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,6 ponto.

"A segunda alta consecutiva da confiança do consumidor consolida a trajetória de recuperação gradativa do indicador, iniciada em março de 2025, após as perdas incorridas no fim do ano passado. O resultado foi impulsionado pela melhora da percepção sobre o presente e das expectativas futuras, além de ter sido notadamente influenciado pela alta da confiança das famílias de menor renda. Entre os demais quesitos, destaca-se a segunda queda consecutiva do indicador de situação financeira atual e a forte queda do indicador que mede o ímpeto de compras de bens duráveis", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,0 ponto, para 83,0 pontos. A percepção sobre a economia local no momento presente avançou 2,3 pontos, para 95,5 pontos, enquanto a avaliação da situação financeira das famílias recuou 0,3 ponto, para 70,8 pontos, segunda queda seguida.

Já o Índice de Expectativas (IE) aumentou 1,0 ponto, para 92,8 pontos. A expectativa para a economia local nos próximos meses ganhou 2,3 pontos, para 106,9 pontos, maior nível desde outubro de 2024, e a perspectiva para a situação financeira futura da família subiu 5,8 pontos, para 89,7 pontos. O ímpeto de compras de bens duráveis recuou 5,6 pontos, para 82,6 pontos.

"O quadro do mês sinaliza um consumidor menos pessimista dada a manutenção do emprego e da renda junto a uma trajetória de queda da inflação nos últimos meses. Por outro lado, os níveis de inadimplência e a alta taxa de juros comprometem uma melhora mais robusta da confiança", completou Gouveia.

A confiança cresceu de forma mais robusta entre os consumidores de menor renda. No grupo com renda familiar até R$ 2.100 mensais, o índice avançou 5,1 pontos, para 82,6 pontos. Houve recuos no grupo que recebe entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800, de -1,9 ponto, para 88,6 pontos, e na faixa de R$ 4.800,01 a R$ 9.600, -0,4 ponto, para 85,8 pontos. Para os consumidores com renda acima de R$ 9.600, o ICC ficou praticamente estável, alta de 0,3 ponto, para 94,2 pontos.

A coleta de dados para a edição de outubro foi realizada entre 1º e 22 do mês.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

