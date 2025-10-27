Citi fecha parceria com Coinbase para ampliar pagamentos com ativos digitais
O Citi anunciou nesta segunda-feira, 27, uma parceria com a Coinbase para desenvolver soluções de pagamento com base em ativos digitais voltadas a clientes institucionais. Segundo comunicado conjunto das companhias, a colaboração busca "fortalecer a ponte entre as finanças tradicionais e o ecossistema digital" ao simplificar operações de entrada e saída em moeda fiduciária (fiat pay-ins/pay-outs) e otimizar pagamentos.
O projeto marca um novo passo na estratégia do Citi de ampliar sua atuação no mercado de moedas digitais, após iniciativas como o Citi Token Services e o sistema de liquidação em tempo real 24/7 USD Clearing.
O banco afirma que a parceria com a Coinbase deve permitir a criação de alternativas para "pagamentos de moeda fiduciária para stablecoins on-chain ", com funcionamento contínuo, "24 horas por dia, sete dias por semana".
As empresas devem divulgar detalhes adicionais sobre os projetos em desenvolvimento nos próximos meses.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente