Citi fecha parceria com Coinbase para ampliar pagamentos com ativos digitais

O Citi anunciou nesta segunda-feira, 27, uma parceria com a Coinbase para desenvolver soluções de pagamento com base em ativos digitais voltadas a clientes institucionais. Segundo comunicado conjunto das companhias, a colaboração busca "fortalecer a ponte entre as finanças tradicionais e o ecossistema digital" ao simplificar operações de entrada e saída em moeda fiduciária (fiat pay-ins/pay-outs) e otimizar pagamentos.

O projeto marca um novo passo na estratégia do Citi de ampliar sua atuação no mercado de moedas digitais, após iniciativas como o Citi Token Services e o sistema de liquidação em tempo real 24/7 USD Clearing.