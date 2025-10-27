Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Citi fecha parceria com Coinbase para ampliar pagamentos com ativos digitais

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Citi anunciou nesta segunda-feira, 27, uma parceria com a Coinbase para desenvolver soluções de pagamento com base em ativos digitais voltadas a clientes institucionais. Segundo comunicado conjunto das companhias, a colaboração busca "fortalecer a ponte entre as finanças tradicionais e o ecossistema digital" ao simplificar operações de entrada e saída em moeda fiduciária (fiat pay-ins/pay-outs) e otimizar pagamentos.

O projeto marca um novo passo na estratégia do Citi de ampliar sua atuação no mercado de moedas digitais, após iniciativas como o Citi Token Services e o sistema de liquidação em tempo real 24/7 USD Clearing.

O banco afirma que a parceria com a Coinbase deve permitir a criação de alternativas para "pagamentos de moeda fiduciária para stablecoins on-chain ", com funcionamento contínuo, "24 horas por dia, sete dias por semana".

As empresas devem divulgar detalhes adicionais sobre os projetos em desenvolvimento nos próximos meses.

