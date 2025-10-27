CBIC reduz projeção de alta do PIB da construção de 2,3% para 1,3% em 2025

A nova estimativa aponta para uma desaceleração relevante do nível de negócios na construção neste ano, visto que, em 2024, o PIB da construção aumentou 4,3%.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) cortou nesta segunda-feira, 27, a sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) do setor neste ano de 2,3% para 1,3%. Segundo a instituição, os juros altos têm pesado sobre o nível de atividade do setor.

O juro alto tem inibido o desenvolvimento de novos projetos, as compras de materiais de construção e as contratações de trabalhadores. Diante desse cenário, outras instituições do setor já haviam reduzido suas estimativas de crescimento para o ano.

Em agosto, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) reduziram a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da construção no ano de 3% para 2,2%.

Em setembro, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) reduziu a previsão de alta nas vendas do setor neste ano de 2,8% para 1,8%.