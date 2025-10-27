Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campos Neto, ex-chefe do BC, diz que o Caso Master não traz risco sistêmico ao setor financeiro

Campos Neto, ex-chefe do BC, diz que o Caso Master não traz risco sistêmico ao setor financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ex-presidente do Banco Central, o vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 27, rejeitar a ideia de que o imbróglio relativo ao Banco Master represente um risco sistêmico ao setor financeiro.

"Tem um consenso grande de que não há um risco sistêmico", afirmou, em entrevista à Globo News. "Tem um risco, sim, de imagem. É preciso preservar a imagem do sistema. O Banco Central tem feito uma análise correta sobre o tema", acrescentou.

Campos Neto disse ainda que soube das negociações do Banco de Brasília (BRB) para compra do Master pela imprensa, que não chegou a ser discutida durante a gestão dele à frente da autoridade monetária. No mês passado, o BC reprovou o negócio por falta de viabilidade econômica. Agora, o banco liderado por Daniel Vorcaro corre contra o tempo para se capitalizar.

O ex-banqueiro central também comentou os casos recentes de infiltração do crime em instituições financeiras da Faria Lima. Segundo ele, a Operação Carbono Oculto mirou quatro fintechs, do universo de 42 empresas investigadas.

"Não é que seja um problema das fintechs. É um problema do sistema financeiro", disse. "Temos 1.728 fintechs no Brasil e tivemos problemas com muito poucas", ressaltou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar