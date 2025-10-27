Campos Neto, ex-chefe do BC, diz que o Caso Master não traz risco sistêmico ao setor financeiro

"Tem um consenso grande de que não há um risco sistêmico", afirmou, em entrevista à Globo News. "Tem um risco, sim, de imagem. É preciso preservar a imagem do sistema. O Banco Central tem feito uma análise correta sobre o tema", acrescentou.

Ex-presidente do Banco Central, o vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 27, rejeitar a ideia de que o imbróglio relativo ao Banco Master represente um risco sistêmico ao setor financeiro.

Campos Neto disse ainda que soube das negociações do Banco de Brasília (BRB) para compra do Master pela imprensa, que não chegou a ser discutida durante a gestão dele à frente da autoridade monetária. No mês passado, o BC reprovou o negócio por falta de viabilidade econômica. Agora, o banco liderado por Daniel Vorcaro corre contra o tempo para se capitalizar.

O ex-banqueiro central também comentou os casos recentes de infiltração do crime em instituições financeiras da Faria Lima. Segundo ele, a Operação Carbono Oculto mirou quatro fintechs, do universo de 42 empresas investigadas.

"Não é que seja um problema das fintechs. É um problema do sistema financeiro", disse. "Temos 1.728 fintechs no Brasil e tivemos problemas com muito poucas", ressaltou.