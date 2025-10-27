BTG entra no disputado setor de maquininhas para reforçar marca entre empresas

O BTG Pactual está entrando no concorrido mercado de adquirência, com o lançamento do BTG Pay nesta segunda-feira, 27. O serviço se segue à aquisição da fintech Justa, na qual desenvolveu esse projeto, e a proposta é oferecer um link de pagamento, conciliação de vendas e maquininha própria, facilitando o recebimento e a gestão de vendas feitas por clientes pessoas jurídicas. O lançamento da maquininha ocorre quatro meses após a aquisição da fintech, criada em 2018 e focada na gestão financeira de pequenas e médias empresas (PMEs). A maquininha do BTG se soma, portanto, à tecnologia de gestão trazida pela Justa e ao negócio de antecipação de recebíveis e desconto de duplicatas, que o banco já fazia em sua plataforma para empresas.

O BTG ingressou no crédito para empresas em 2020 e desde então vem tateando o segmento com cautela, especialmente no crédito para pequenas e médias, mas se empenhado para ganhar mercado e criar produtos e serviços. No ano passado, lançou a conta e cartão para pessoas jurídicas. O anúncio feito há cerca de dez dias de aquisição das ações do Banco Pan que circulam no mercado foi interpretada por analistas como positiva na estratégia do BTG de expandir seu negócio para empresas. O BTG controla o Pan. A carteira de veículos do Pan é a maior dentro do crédito concedido pelo banco e muitos de seus clientes saem das concessionárias parceiras. Inicialmente, o BTG Pay será disponibilizado na modalidade soft launch, com um lançamento gradual, começando com link de pagamento e, na sequência, com maquininha própria.

A plataforma contará também com tecnologias próprias de captura, prevenção a fraudes, automação e gestão financeira das empresas. A partir desta segunda-feira, os clientes BTG Empresas já poderão se inscrever em uma lista de espera para operar com a maquininha. Como funcionará a maquininha De acordo com o corresponsável pelo BTG Empresas, Gabriel Motomura, a ferramenta contará com painel de controle integrado para acompanhamento e conciliação das transações em tempo real. "A maquininha terá integração com o aplicativo do BTG Empresas e recursos extras de segurança, o que permitirá ao empreendedor vender mais com maior segurança", diz.

O Banco Pan tem hoje 32 milhões de clientes e fechou o segundo trimestre com uma carteira de crédito de R$ 57,8 bilhões, sendo R$ 34,3 bilhões em veículos. Já o BTG tem registrado receita recorde no segmento empresas. No segundo trimestre, somou R$ 2,1 bilhões, crescimento de 37,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. No mesmo período, a carteira de crédito somou R$ 237,9 bilhões, enquanto o portfólio de pequenas e médias empresas representava R$ 28,7 bilhões.