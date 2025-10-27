Brasil e EUA não chegam a acordo sobre tarifaço e terão nova rodada de reuniões

As reuniões na Malásia não foram suficientes para suspensão das tarifas impostas pelos EUA, como pedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Donald Trump.

O ministro Mauro Vieira disse nesta segunda-feira, dia 27, que o governo americano concordou com uma cronograma de negociações com o Brasil para chegar a um acordo sobre o tarifaço contra o Brasil, nas próximas semanas.

Vieira comentou a reunião de negociação realizada nesta manhã, no horário local da Malásia, a mando de Trump e Lula. Segundo ele, os dois países concordaram com um cronograma de negociação.

O ministro não anunciou a suspensão das tarifas temporariamente durante esse tempo, como requisitou Lula ao presidente americano.

Eles deixaram o hotel do presidente Lula por volta das 8h da manhã (no horário local). Do lado brasileiro, participaram o ministro Vieira, o secretário-executivo Márcio Elias Rosa, do MDIC, e o embaixador Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial da Presidência.

"Deveremos ter um acordo nas próximas semanas", disse Elias Rosa. "Os aspectos políticos já não estão mais na mesa, aquilo que nunca poderia ter estado. Hoje fazemos a discussão de uma acordo comercial e não de outra natureza. O Brasil vai enviar uma equipe de alto nível a Washington, segundo o governo brasileiro.