Bolsas de NY fecham em alta e S&P supera 6.800 pontos com potencial alívio de tensão comercial

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta segunda-feira, 27, em alta com a expectativa de avanços nas relações entre a China e os Estados Unidos favorecendo a busca por investimentos de risco. Investidores também aguardam a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) desta semana. Os três índices voltaram a renovar recordes no fechamento, com o S&P 500 superando o patamar inédito de 6.800 pontos. O índice Dow Jones teve alta de 0,71%, aos 47.544,59 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 1,22%, aos 6.875,16 pontos e o Nasdaq subiu 1,86%, aos 23.637,46 pontos.

Falas do presidente dos EUA, Donald Trump, criam expectativas de que um acordo deve ser atingido com os chineses, antes do encontro com o líder da China, Xi Jinping. Com isso, ações do setor de tecnologia subiram, com a Nvidia e Broadcom avançando 2,81% e 2,24%, respectivamente. A Tesla subiu 4,30%, levando em conta que o mercado chinês respondeu por mais de 20% das vendas da fabricante de veículos elétricos em 2024. Além disso, um analista da Morgan Stanley afirmou que a empresa "solucionou" a tecnologia de carros autônomos. Por outro lado, as mineradoras de terras raras como a MP Materials (-7,40%) e a USA Rare Earth (-8,36%) caíam. A produtora de ouro Newmont (-5,69%) também registrou queda, acompanhando a baixa do metal registrada nesta segunda-feira. Já a AMD (+2,70%) recebeu impulso extra com notícias de que a empresa fechou um acordo de US$ 1 bilhão com o Departamento de Energia dos EUA para a construção de dois supercomputadores e outras inovações em IA.

Ações do Citi (+2,24%) e da Coinbase (+1,97%) subiram após as empresas anunciarem um acordo para o desenvolvimento de soluções de pagamento com base em ativos digitais voltadas a clientes institucionais. No domingo, mais de 8 mil voos sofreram atrasos em aeroportos dos Estados Unidos, com a falta de controladores de tráfego aéreo, com o shutdown do governo do país, que chegou ao 27º dia nesta segunda. No sábado, outras 5.300 viagens também sofreram atrasos. Ações das companhias aéreas do país caíam, com a Delta perdendo 0,82%, a American Airlines 2,69% e a United Airlines, 0,51%. Investidores também aguardam a reunião do Fed desta semana, com a expectativa de novo corte nos juros após os dados de inflação publicados na sexta-feira mais leves do que o esperado.