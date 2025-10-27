Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump dizer que espera acordo comercial com a China

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com o índice japonês Nikkei superando pela primeira vez a barreira dos 50.000 pontos, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que espera fechar um acordo comercial com a China.

O Nikkei subiu 2,46% em Tóquio, ao patamar recorde de 50.512,32 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 2,57% em Seul, a 4.042,83 pontos, nível também inédito, enquanto o Hang Seng teve ganho de 1,05% em Hong Kong, a 26.433,70 pontos, e o Taiex garantiu alta de 1,68% em Taiwan, a 27.993,63 pontos, na volta de um feriado.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,18%, a 3.996,94 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,26%, a 2.552,78 pontos.

Em viagem pela Ásia, Trump demonstrou confiança, no fim de semana, de que poderá fechar um acordo comercial "muito abrangente" no encontro que terá com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, na quinta-feira (30).

Antes disso, Trump deverá se reunir com a nova primeira-ministra do Japão, a ultraconservadora Sanae Takaichi, em visita ao país.

Investidores na Ásia também estão na expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anuncie um segundo corte consecutivo em suas taxas de juros, em reunião de política monetária a ser concluída na quarta-feira (29).

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom positivo da região asiática, com avanço de 0,41% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.055,60 pontos.

Contato: [email protected]

