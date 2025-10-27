Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump dizer que espera acordo comercial com a China
Por Sergio Caldas
São Paulo, 27/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com o índice japonês Nikkei superando pela primeira vez a barreira dos 50.000 pontos, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que espera fechar um acordo comercial com a China.
O Nikkei subiu 2,46% em Tóquio, ao patamar recorde de 50.512,32 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 2,57% em Seul, a 4.042,83 pontos, nível também inédito, enquanto o Hang Seng teve ganho de 1,05% em Hong Kong, a 26.433,70 pontos, e o Taiex garantiu alta de 1,68% em Taiwan, a 27.993,63 pontos, na volta de um feriado.
Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,18%, a 3.996,94 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,26%, a 2.552,78 pontos.
Em viagem pela Ásia, Trump demonstrou confiança, no fim de semana, de que poderá fechar um acordo comercial "muito abrangente" no encontro que terá com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, na quinta-feira (30).
Antes disso, Trump deverá se reunir com a nova primeira-ministra do Japão, a ultraconservadora Sanae Takaichi, em visita ao país.
Investidores na Ásia também estão na expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anuncie um segundo corte consecutivo em suas taxas de juros, em reunião de política monetária a ser concluída na quarta-feira (29).
Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom positivo da região asiática, com avanço de 0,41% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.055,60 pontos.
