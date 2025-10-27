Bolsa da Argentina fecha em alta de 21,7% após eleição solidificar agenda de Milei por reformas

O índice S&P Merval disparou 21,7%, enquanto os ADRs de empresas argentinas se destacaram em Nova York.

O mercado acionário argentino disparou e os demais ativos do país se valorizaram após o bom desempenho do Libertad Avanza (LLA), partido do presidente Javier Milei, nas eleições legislativas realizadas no domingo, 26, no país. O resultado pode facilitar a aprovação de reformas propostas pelo governo.

O ADR da YPF avançou 23,8%, o Banco Macro subiu 37,6%, e Pampa Energia avançou 23,75% em Wall Street. A Telecom Argentina subiu 37,5%.

"O desempenho eleitoral mais forte do que o esperado da LLA ontem deve dar um impulso sólido à agenda de reformas do governo e também contribuir significativamente para retornar os preços dos ativos para mais perto de onde estavam antes da eleição da Província de Buenos Aires", avaliaram economistas do UBS.

Para o banco, a eleição solidificou o mandato de Milei por austeridade fiscal, inflação baixa e reformas estruturais. As preocupações de que a assistência financeira dos EUA (US$ 20 bilhões em uma linha de swap anunciada recentemente e outros US$ 20 bilhões em uma potencial linha de recompra com instituições privadas) pudesse depender de uma vitória de Milei nas eleições de meio de mandato também podem ter ajudado a influenciar os eleitores a votar a favor da LLA, notou o UBS.

O banco ressaltou que as negociações com os governadores serão fundamentais daqui para frente. Milei e seu partido ainda terão que negociar no Congresso para obter a maioria de 50%.